Süper Lig'de Haftanın Oyuncusu Kimdi?

FutbolArena Anket - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftası nefesleri keserken Beşiktaş yeniden liderliği ele geçirdi.

Süper Lig'de Haftanın Oyuncusu Kimdi?

FutbolArena Anket - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftası nefesleri keserken Beşiktaş yeniden liderliği ele geçirdi. Fenerbahçe, Kayserispor mağlubiyeti ile hayal kırıklığı yaratırken, Galatasaray 6-0'lık Akhisar Belediyespor galibiyetiyle taraftarlarını mest etti.

Yükselişe geçen Trabzonspor, Gaziantepspor'u 4-0 mağlup ederken, Medipol Başakşehir ise Bursaspor 1-0 ile geçerek zirve takibini sürdürdü.

HAFTANIN EN İYİ OYUNCU KİMDİ?

FutbolArena olarak 19. haftaya damga vuran 4 oyuncuyu sosyal medya hesabımızdan oylayamaya sunduk. Haftanın öne çıkan adayları Beşiktaş'tan Cenk Tosun, Trabzonspor'dan Olcay Şahan, Galatasaray'dan Bruma ve Kayserispor'dan Güray Vural oldu.

Anketimize katılın:



Süper Lig'de 19. haftanın oyuncusu kim?

Futbol Arena (@futbolarena) 31 Ocak 2017


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