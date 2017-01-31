FutbolArena Anket - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftası nefesleri keserken Beşiktaş yeniden liderliği ele geçirdi. Fenerbahçe, Kayserispor mağlubiyeti ile hayal kırıklığı yaratırken, Galatasaray 6-0'lık Akhisar Belediyespor galibiyetiyle taraftarlarını mest etti.
Yükselişe geçen Trabzonspor, Gaziantepspor'u 4-0 mağlup ederken, Medipol Başakşehir ise Bursaspor 1-0 ile geçerek zirve takibini sürdürdü.
HAFTANIN EN İYİ OYUNCU KİMDİ?
FutbolArena olarak 19. haftaya damga vuran 4 oyuncuyu sosyal medya hesabımızdan oylayamaya sunduk. Haftanın öne çıkan adayları Beşiktaş'tan Cenk Tosun, Trabzonspor'dan Olcay Şahan, Galatasaray'dan Bruma ve Kayserispor'dan Güray Vural oldu.
Anketimize katılın:
Süper Lig'de 19. haftanın oyuncusu kim?
— Futbol Arena (@futbolarena) 31 Ocak 2017
Süper Lig'de Haftanın Oyuncusu Kimdi?
FutbolArena Anket - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftası nefesleri keserken Beşiktaş yeniden liderliği ele geçirdi.
FutbolArena Anket - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftası nefesleri keserken Beşiktaş yeniden liderliği ele geçirdi. Fenerbahçe, Kayserispor mağlubiyeti ile hayal kırıklığı yaratırken, Galatasaray 6-0'lık Akhisar Belediyespor galibiyetiyle taraftarlarını mest etti.