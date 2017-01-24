Süper Lig'de Haftanın En İyi Oyuncusu Kim?

FutbolArena Anket - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası geride kalırken, zirve yarışı bir kez daha nefesleri kesti. Medipol Başakşehir'in deplasmanda Fenerbahçe'ye yenilmesini iyi değerlendiren Beşiktaş, Alanyaspor'u farklı geçerek liderliği ele geçirdi.



ADAYLAR BELLİ OLDU



Galatasaray, Karabükspor deplasmanında 2-1 mağlup olarak taraftarlarını üzerken, Trabzonspor ise Kasımpaşa maçında yeni transferi Emmanuel Mas'ın golüyle kazandı.



FutbolArena olarak Süper Lig'in 18. haftasının en iyi oyuncularını Twitter hesabımızıdan sizlerin oylamasına sunduk. Bu haftanın adaylarını Fenerbahçe'den Martin Skrtel, Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma, Trabzonspor'dan Emmanuel Mas ve Karabükspor'dan Iasmin Latovlevici olarak belirledik.



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