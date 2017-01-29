Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Osmanlıspor 1-1 Berabere Kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği ile Osmanlıspor karşı karşıya geldi. Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

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Başkent derbisinde gol perdesi, 42. dakikada Serdar Gürler'in penaltısıyla açıldı. Osmanlıspor, 53. dakikada Musa Çağıran ile skoru eşitledi.

Bu beraberlikle birlikte Osmanlıspor 27 puana, Gençlerbirliği ise 23 puana yükseldi. Gençlerbirliği, gelecek hafta Alanyaspor'a konuk olacak. Osmanlıspor ise Trabzonspor'u sahasında konuk edecek.