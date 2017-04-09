Süper Lig'de Fenerbahçe, Akhisar Belediyespor'u 3-1 Yendi

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Akhisar Belediyespor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe, 3-1'lik skorla kazandı.

SKORU LENS TAYİN ETTİ

Fenerbahçe, 44. dakikada Miguel Lopes'in kendi kalesine attığı golle ilk devreyi 1-0 önde kapattı. Akhisar, 50. dakikada Ricardo Vaz Te'nin penaltı golüyle eşitliği sağladı. Fenerbahçe, Josef de Souza'nın golüyle tekrar öne geçmeyi başardı. Jeremain Lens, 90 + 3. dakikada skoru belirledi.

GALATASARAY ÖNCESİ SEVİNÇ

Akhisar maçına 6 ceza sınırında oyuncuyla giren Fenerbahçe'de tüm bu oyuncular sarı kart görmeyerek Galatasaray maçında cezalı duruma düşmedi.

Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte puanını 50'ye yükseltti ve maç fazlasıyla Galatasaray'ın üstüne çıkıp 3'üncü sırayı aldı. Akhisar Belediyespor ise 30 puanda kaldı.

Fenerbahçe, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Akhisar Belediyespor ise sahasında Bursaspor'u ağırlayacak.