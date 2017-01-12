Süper Lig'de Devre Arası Yapılmış En Pahalı Transferler

FutbolArena Detay - Süper Lig'de bu sezon devre arası transfer dönemi fazla hareketli geçmiyor. Çok sayıda takım UEFA'nın denetimi altında olduğu için yüksek bonservis bedelleri ödeyemiyorlar.



Ancak geçmişte pahalı transferler vardı. Peki en çok para hangi oyuncuya ödendi? Gelin birlikte bakalım...



REKOR ANELKA'DA



Devre arasında satın alınmış en pahalı oyuncu 10.7 milyon euro karşılığında Anelka olmuştu. Fenerbahçe'nin yıldızı Türkiye'de yüksek beklentileri karşılayamamıştı.



2. isim de yine Fenerbahçe'den. Senegalli Moussa Sow, 10 milyon euro karşılığında Fransa'dan Fenerbahçe'ye gelmişti.



3. isim İnter'den Galatasaray'a 7.5 milyon euro karşılığında transfer olan Wesley Sneijder. 4. isim yine Galatasaray'ın Brezilya'dan 6.150 milyon euroya transfer ettiği Alex Telles.



İŞTE EN PAHALI 10 TRANSFER



