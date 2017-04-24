Süper Lig'de Beşiktaş, Adanaspor'u 3-2 Yendi

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Vodafone Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş, 3-2 kazandı.

GALİBİYET TOSİC'TEN GELDİ

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Vincent Aboubakar, 52. dakikada Anderson Talisca ve 80. dakikada Dusko Tosic attı. Adanaspor'un golleri ise 24. dakikada Roni Gleison ve 66. dakikada Magaye Gueye'den geldi.

FARK 7 OLDU

Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte puanını 64'e yükseltti ve en yakın takipçisi Başakşehir ile 7, üçüncü Fenerbahçe ile 11 puana fark attı. Son sırada bulunan Adanaspor ise 20 puanda kaldı.

Beşiktaş, gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. Adanaspor ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.