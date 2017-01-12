Süper Lig'de Bek Oyuncularının Top Kontrol İstatistiği

FutbolArena Analiz - Süper Lig'in ilk devresi geride kalırken, bek oyuncularının top kontrol istatistiklerini ele aldık...



EN ÇOK TOP KONTROL HATASI YAPAN BEKLER UFUK BUDAK VE DİGAO



Bek oyuncularında yaş ortalaması daha küçük, genç oyuncuların top kontrol olarak zorlanmaları dikkat çekiyor. Tecrübeli bekler ise bu konuda çok daha başarılı.



Kayserispor'dan Ufuk Budak ve Adanaspor'dan Digao 90 dakika başına 1.5 top kontrol hatası yapıyorlar. Medipol Başakşehir'den Eren Albayrak, Bursaspor'dan Aziz Behich ve Rizespor'dan Dhurgham İsmail de çok top kontrol hatası yapanlardan.



EN AZ TOP KONTROL HATASI YAPAN BEKLER ADRİANO VE VAN DER WİEL



Tecrübeli bekler ise bu konuda az hata yapıyorlar. Adriano 90 dakika başına sadece 0.1 ile neredeyse hiç top kontrol hatası yapmamış. Onu 0.3 ile Van der Wiel, Ramon Motta ve Serdar Kurtuluş takip ediyor.



