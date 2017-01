Süper Lig'de Başkent Derbisi Heyecanı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftası yarın Gençlerbirliği ile Osmanlıspor arasındaki başkent derbisine sahne olacak.



Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.



Duayen başkan İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle karşılaşma Gençlerbirliği için ayrı bir önem taşıyor. Kırmızı-siyahlı takım, 37 yıl kulübün başkanlığını yapan Cavcav'ın vefatının ardından ilk kez seyircisiyle buluşacak. Gençlerbirliği, bu nedenle karşılaşmadan galip ayrılarak, 3 puanı efsane başkan Cavcav'a armağan etmeye çalışacak.



Cavcav'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle geçen hafta Gaziantepspor ile oynaması gereken karşılaşması ertelenen Gençlerbirliği, Süper Lig'de 22 puanla 11. sırada bulunuyor.



Sol bek Uğur Çiftçi'nin dışında kart cezalı futbolcusu bulunmayan kırmızı-siyahlılarda tedavisine devam edilen Samuel Owusu da Osmanlıspor'a karşı forma giyemeyecek.



Osmanlıspor'a kupa morali



Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselerek morallenen Osmanlıspor ise ligde iki maçlık mağlubiyet serisine son vermeyi hedefliyor.



Devre arasının ardından sahasında Beşiktaş'a 2-0, Antalyaspor'a da 2-1 yenilen mor-sarılılar, başkent derbisiyle yeniden çıkışa geçmek istiyor.



Ligde 26 puanla 8. sırada yer alan Osmanlıspor'da, Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Ndiaye ile kart cezalısı Mehmet Güven'in yanı sıra uzun süredir sakat olan Engin Bekdemir ve Tugay Kacar, başkent derbisinde forma giyemeyecek.



Ligde 16. randevu



Gençlerbirliği ile daha önce Ankaraspor ismiyle mücadele eden Osmanlıspor, Süper Lig'de yarın 16. kez karşılaşacak.



Başkent temsilcileri arasında daha önce oynanan 15 karşılaşmanın 6'sını kırmızı-siyahlı ekip kazanırken, 4 maçtan da Osmanlıspor galip ayrıldı. İki ekip arasındaki 5 maç da beraberlikle tamamlandı.



Gençlerbirliği bu maçlarda rakip fileleri 20 kez sarsarken, Osmanlıspor rakibine 17 golle cevap verdi.



Ligde bu sezon ilk devre Osmanlı Stadı'nda oynananan karşılaşma 2-2 bitti.



Ankaralılara çağrı



Gençlerbirliği Kulübü, Osmanlıspor ile oynanacak maçın bilet fiyatını 5 lira olarak açıkladı.



Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan duyuruda Cavcav'ın vefatından sonra karşılaşmanın Gençlerbirliği için anlamına dikkati çekerek, "Uzun yıllardan sonra ilk defa bu maça İlhan Cavcav'sız çıkacağız. Yanımızda göreceğimiz her taraftar, her futbolsever acımızı biraz daha azaltacak. Bu yüzden maçta tüm taraftarlarımızı ve bütün Ankaralıları kederimizi paylaşmaya, bir büyük Ankaralıyı bir kez daha uğurlamaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.