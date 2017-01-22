Süper Lig'de Antalyaspor Deplasmanda Osmanlıspor'u 2-1 Yendi

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Mustafa Reşit Akçay'ın ekibi Osmanlıspor ile Rıza Çalımbay'ın ekibi Antalyaspor kozlarını paylaştı.

ETO'O BİTİRDİ

Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Antalyaspor 2-1'lik skorla kazandı. Son bölüme 1-0 geride giren Antalyaspor, M'Billa ve Eto'o'nun golleriyle kazandı. Osmanlıspor'un golünü 45. dakikada Pierre Webo kaydederken, Antalyaspor'a beraberliği getiren golü 89'da M'Billa Etame attı. 90+3'te sahne alan Samuel Eto'o maçı çeviren isim oldu.

35 yaşındaki Kamerunlu golcü Pierre Achille Webo Kouamo, bu sezon ligdeki 4. golüne imza attı. Eto'o ise 6. golüne ulaştı.

OSMANLI'NIN ÜSTÜNE ÇIKTILAR

Alınan bu sonucun ardından Osmanlıspor 26 puanda kalırken, Antalyaspor 28 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Osmanlıspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.