Spor Toto Süper Lig'de 29. haftası yarın oynanacak Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla başlayacak.



Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Ligde bu hafta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlarken, Medipol Başakşehir de takipçisi ve lider olan Beşiktaş ile sahasında karşılaşacak. Haftanın kapanış maçında ise Galatasaray, deplasmanda Bursaspor ile mücadele ederken, Osmanlıspor da evinde Atiker Konyaspor'u konuk edecek.



Süper Lig'de 29. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:



Yarın



20.00 Gaziantepspor - Kardemir Karabükspor



29 Nisan Cumartesi



16.00 Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor



19.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği



30 Nisan Pazar



13.00 Kasımpaşa - Akhisar Belediyespor



16.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor



19.00 Adanaspor - Antalyaspor



19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş



1 Mayıs Pazartesi



20.00 Bursaspor - Galatasaray



20.00 Osmanlıspor - Atiker Konyaspor - İSTANBUL