Süper Lig'de 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ve Avrupa Ligi'ne hangi takımlar katılacak? GS, BJK, FB doğrudan katılıyor mu?

Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından hangi takım UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak, hangi takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak merak edildi. Bunlara ek olarak yeni açılan Konferans Ligi'ne de ülkemizden takımlar katılacaktır. Peki hangi takım hangi lige katılacak? Süper Lig 1. si doğrudan gruplara kalıyor mu? Süper Lig 2. si şampiyonlar ligine mi Avrupa ligine mi gidecek? Detaylar haberimizde.

Süper Lig'i Beşiktaş 1. Galatasaray 2. ve Fenerbahçe 3. tamamladı. Bu sonuçların ardından hangi takım hangi lige katılacak ve ön eleme oynayacak mı merak edildi. Peki, Süper Lig'de 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ve Avrupa Ligi'ne hangi takımlar katılacak? GS, BJK, FB doğrudan katılıyor mu?

2021 SÜPER LİG ŞAMPİYONU HANGİ TAKIM?

2020-2021 Süper Lig sezonunda Beşiktaş 84 puan ve +45 averajla şampiyonluğunu ilan etti.

SÜPER LİG 2. KİM OLDU?

Galatasaray bu sezonu 2. tamamladı.

SÜPER LİG 3. KİM OLDU?

Fenerbahçe bu sezonu 3. tamamladı.

SÜPER LİG 4. KİM OLDU?

Trabzonspor bu sezonu 4. tamamladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE HANGİ TAKIMLAR KATILACAK?

Normal şartlarda Süper Lig 1. si yani Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacaktır. Fakat buradaki yazımızda anlattığımız durumlara göre bu değişiklik gösterebiliyor. Ama en kötü ön eleme oynayarak şampiyonlar ligine katılacaktır.

Bunun yanı sıra Galatasaray da ön eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek.

UEFA AVRUPA LİGİ'NE HANGİ TAKIMLAR KATILACAK?

Süper Lig'in 3. sü Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacaktır. Fakat şöyle bir durum var. Ziraat Türkiye kupasını eğer Beşiktaş kazanırsa bu durumda 3. sırada bitiren Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilecek. Ama eğer Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupasını kazanamazsa o zaman Süper Lig 3. ve 4. leri Konferans Ligi'ne katılacaktır.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ'NE HANGİ TAKIMLAR KATILACAK?

Eğer Beşiktaş ZTK'yı kaybederse o zaman Fenerbahçe ve Trabzonspor Avrupa Konferans Ligi'ne katılacaktır. Antalyaspor ise Avrupa Ligi'ne katılacaktır.

Bu sonuçlara göre:

Süper Lig'in 1. si Beşiktaş : Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek.

Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek. Süper Lig'in 2. si Galatasaray : Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek. (Ön eleme ile)

Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek. (Ön eleme ile) Süper Lig'in 3. sü Fenerbahçe : UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilecek. (Veya Avrupa Konferans Ligi'ne katılabilecek.) (Eğer Beşiktaş ZTK'yı kazanırsa FB Avrupa Ligi'ne gidebilecek.)

UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilecek. (Veya Avrupa Konferans Ligi'ne katılabilecek.) (Eğer Beşiktaş ZTK'yı kazanırsa FB Avrupa Ligi'ne gidebilecek.) Süper Lig'in 4. sü Trabzonspor : UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak. Süper Lig'in 5. si Demir Grup Sivasspor : UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılabilir. (Eğer ZTK şampiyonu Beşiktaş olursa)

Ek olarak Antalyaspor ZTK'yı alırsa Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.