Süper Lig'de 20 Şubat'a Kadar Takvim Belli

İSTANBUL-DHA, Süper Lig'de 17, 18, 19, 20 ve 21. Hafta müsabaka programları açıklandı



Spor Toto Süper Lig'in 17, 18, 19, 20 ve 21. Hafta müsabaka programı açıklandı. Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı 13, 14, 15 ve 16 Ocak'ta oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak ve 27 - 28 Mayıs'ta oynanacak olan 34. Hafta müsabakaları ile sona erecek.



Avrupa Ligi'nde mücadele eden 3 takımımız olması nedeniyle; Avrupa Ligi, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maç programları da dikkate alınarak ikinci yarı programının tamamı açıklanmadı. Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımlarımızın ilerleme durumları ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmeler de dikkate alınarak, ilerleyen dönemlerde geriye kalan Spor Toto Süper Lig programı ilan edilecek.



Program şöyle:



17. hafta



13 Ocak Cuma:



20.00 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)



14 Ocak Cumartesi:



13.30 Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor (Dr. Necmettin



Şeyhoğlu)



13.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba)



16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih



Terim)



19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)



15 Ocak Pazar:



13.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 Gaziantepspor-Antalyaspor (Maçın stadı daha sonra açıklanacak)



19.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker)



16 Ocak Pazartesi:



19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş (Osmanlı)



18. hafta



21 Ocak Cumartesi:



13.30 Akhisar Belediyespor-Kayserispor (Manisa 19 Mayıs)



16.00 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)



19.00 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)



19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)



22 Ocak Pazar:



13.30 Gaziantepspor-Gençlerbirliği (Maçın stadı daha sonra



açıklanacak)



13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor (Osmanlı)



16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)



19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)



23 Ocak Pazartesi:



20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)



19. hafta



28 Ocak Cumartesi:



16.00 Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor (Çaykur Didi)



19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)



19.00 Galatasaray-Akhisar Belediyespor (Türk Telekom Arena)



29 Ocak Pazar:



13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor (Ankara 19 Mayıs)



15.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih



Terim)



16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor (Maçın stadı daha sonra açıklanacak)



19.00 Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediye Kadir Has)



30 Ocak Pazartesi:



20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Arena)



20.00 Adanaspor-Kasımpaşa (5 Ocak Fatih Terim)



20. hafta



10 Şubat Cuma:



19.00 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)



11 Şubat Cumartesi:



13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (Alanya Oba)



16.00 Osmanlıspor-Trabzonspor (Osmanlı)



19.00 Bursaspor-Fenerbahçe (Bursa Büyükşehir Belediye)



12 Şubat Pazar:



13.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)



13.30 Akhisar Belediyespor-Çaykur Rizespor (Manisa 19 Mayıs)



16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)



19.00 Galatasaray-Kayserispor (Türk Telekom Arena)



13 Şubat Pazartesi:



20.00 Gaziantepspor-Adanaspor (Maçın stadı daha sonra açıklanacak)



21. hafta



17 Şubat Cuma:



19.00 Kayserispor-Bursaspor (Bursa Belediye Kadir Has)



18 Şubat Cumartesi:



13.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Antalya Stadı)



16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantepspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih



Terim)



19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)



19 Şubat Pazar:



13.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor (Ankara 19 Mayıs)



15.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)



15.30 Adanaspor-Osmanlıspor (5 Ocak Fatih Terim)



19.00 Beşiktaş-Akhisar Belediyespor (Vodafone Arena)



20 Şubat Pazartesi:



20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Maçın stadı daha sonra



açıklanacak)