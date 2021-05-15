Süper Lig'de 2. olan takım (Galatasaray) Şampiyonlar Ligi'ne katılacak mı? GS ön eleme oynayacak mı, doğrudan mı katılacak?

Galatasaray bu sezonu 2. sırada tamamladı. Bu sonucun ardından GS taraftarları, Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak mı, doğrudan mı katılacak yoksa ön eleme mi oynayacak? sorularını sordu. Şimdi sizlere Galatasaray doğrudan mı katılacak yoksa ön eleme mi oynayacak onun ayrıntılarını paylaşalım.

Süper Lig'de 1. olan takım doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılabiliyor fakat 2. olan takım için aynı şey söz konusu değil. Peki, Süper Lig 2. olan takım ön eleme mi oynayacak? Kaç tane ön eleme oynayacak? Belli oldu mu?

2021 SÜPER LİG ŞAMPİYONU HANGİ TAKIM?

2020-2021 Süper Lig sezonunda Beşiktaş 84 puan ve +45 averajla şampiyonluğunu ilan etti.

SÜPER LİG 2. KİM OLDU?

Galatasaray bu sezonu 2. tamamladı.

SÜPER LİG'DE 2. OLAN TAKIM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILACAK MI?

Süper Lig'de 1. olan takım doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılabilirken 2. olan takım ise ön eleme oynayacaktır. Yani Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılamayacak ön eleme oynaması gerekecek. Henüz toplam kaç ön eleme oynayacak belli değil fakat doğrudan gruplara katılamaması kesindir diyebiliriz. Hatta 1. sırada bitiren Beşiktaş'ın bile doğrudan gruplara kalması riskli olabilir. Çünkü bu sezonki Şampiyonlar Ligi finaline göre Beşiktaş'ın doğrudan katılıp katılmayacağı kesinleşecek.

BEŞİKTAŞ DOĞRUDAN ŞAMPİYONLAR LİGİNE GRUPLARA MI KALACAK?

Aslında bu konu biraz karışık. Normalde Süper Lig şampiyonu doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gruplara kalmaya hak kazanıyordu. Fakat bu ülke puanı ile alakalı bir durumdu. Bu sezon ise işler biraz karıştı diyebiliriz. Çünkü bu sezonki M. City-Chelsea Şampiyonlar Ligi finalinin sonucuna göre ülke puanı yine değişecek ve haliyle temsilcimiz Beşiktaş'ın doğrudan gruplara kalamaması durumu söz konusu olacak.

- Beşiktaş'ın doğrudan "Devler Ligi" gruplarına katılması için İngiltere Premier Lig'de sezonun sıralaması ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımın kupayı kaldıracağı önemli rol oynuyor.

- Şampiyonlar Ligi finalinde Premier Lig şampiyonu Manchester City ile aynı ligin takımı Chelsea karşı karşıya gelecek. Kupayı Manchester City kazanması durumunda Süper Lig şampiyonu statü gereği doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak. Bu durumda Süper Lig şampiyonu yaklaşık 20 milyon Euro'luk gelir elde edecek. Takımın sezon içinde Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği performans primleri de ekstra gelir olarak hanesine yazılacak.

- Mutlu sona Chelsea ulaşırsa Süper Lig şampiyonunun gruplara kalabilmesi için Londra temsilcisinin ligini ilk 4'te bitirmesi gerekiyor. Chelsea kupayı kaldırır ve liginde ilk 4'e giremezse Süper Lig şampiyonu "Devler Ligi"ne elemelerden başlayacak.

Yani Beşiktaş'ın doğrudan şampiyonlar ligine katılması için önümüzdeki şampiyonlar ligi finalini M. City'nin kazanması gerekiyor. Kaldı ki City kaybetse bile Chelse ligi ilk 4 'de bitirirse yine Beşiktaş doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplara kalabiliyor.