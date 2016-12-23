Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası yarın oynanacak Adanaspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı 24, 25 ve 26 Aralık'ta oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Haftanın açılış maçında lider Medipol Başakşehir, Adanaspor deplasmanında galibiyet arayacak. Liderlik yarışında rakibinin 3 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, evinde Gaziantepspor'u ağırlayacakken, Galatasaray ise Türk Telekom Arena'da Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Haftanın kapanış maçında ise Fenerbahçe, ezeli rakibi Trabzsonspor ile mücadele edecek.
Spor Toto Süper Lig'de devrenin son haftasında program şöyle:
24 Aralık Cumartesi
16.00 Adanaspor - Medipol Başakşehir
19.00 Beşiktaş - Gaziantepspor
25 Aralık Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Osmanlıspor
16.00 Kayserispor - Kardemir Karabükspor
16.00 Akhisar Belediyespor - Atiker Konyaspor
19.00 Antalyaspor - Kasımpaşa
19.00 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor
26 Aralık Pazartesi
20.00 Gençlerbirliği - Bursaspor
20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe - İSTANBUL
Süper Lig'de 16. Hafta Heyecanı
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftası yarın oynanacak Adanaspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası yarın oynanacak Adanaspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla başlayacak.