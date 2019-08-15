Süper Kupa finalinde sahaya atlayan Ali Abdüsselam Yılmaz kimdir?

15.08.2019 08:59

Dün tüm dünyanın gözü Vodafone Park'ta oynana UEFA Süper Kupa final maçında idi. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea, Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. İsmi Ali Abdüsselam Yılmaz olan youtuber, maçın 14. dakikasında takipçi sayısını artırmak için sahaya atladı. Yaptığı bu hareket ile inanılmaz sayıda tepki ile karşılaşan Ali Abdüsselam Yılmaz ismi merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Ali Abdüsselam Yılmaz kimdir, kaç yaşındadır?

ALİ ABDÜLSELAM YILMAZ KİMDİR?

Ali Abdüsselam Yılmaz, Youtube'da Deli mi ne? adlı bir kanalın sahibi. Aslen Adanalı olan youtuber, Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu beden eğitimi bölümünden mezun oldu. Dün akşama kadar 5 milyon takipçisi olduğu söylenen Fester Abdü kullanıcı adlı youtuber, 1993 doğumlu.

Ali Abdüsselam Yılmaz, bir dönem Show TV'den rekor tazminat kazanarak gündeme geldi. Survivor 2018 All Star yarışmasına katılacağı ise sadece iddia olarak kaldı.

Günümüzde yaşantısını Antalya'da sürdüren, Ali Abdüsselam Yılmaz'ın Youtube kanalı ise Deli Mi Ne?'dir. Youtube fenomeni, Fester Abdü, okuduğu üniversitenin kano takımında bir çok yarışa katılmış ve büyük başarılara imza atmıştır. Ayrıca Türkiye Kano Milli takımı sporcusudur.