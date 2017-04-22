Süper Kahramanlar"Dan 23 Nisan Süprizi

"Süper kahramanlar" kostümü giyen tırmanış ekibi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hastanenin çatısından halatlar yardımıyla lösemi tedavisi gören çocuk hastaların bulunduğu kata inerek, sürpriz yaptı.



Medical Park Bahçelievler Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Etkinlikte Yeditepe Üniversitesi Dağcılık Tırmanış Ekibi, "Örümcek Adam", "Kaptan Amerika", "Iron Man", "Wolverine" ve "Hulk" kostümleri giyerek 12 katlı hastanenin çatısına çıktı. "Süper kahramanlar", halatlar yardımıyla hastanenin 7. katındaki lösemi servisinde tedavi gören çocukların bulunduğu kata inerek, camdan el sallayarak gösteri düzenledi.



Süper kahraman karakterlerini camda gören çocuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi.



Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Tunç Fışgın, açıklamasında, hastalıkla mücadelelerinde çocuklara moral ve destek sağlamayı amaçladıklarını belirterek, şunları söyledi:



"Türkiye'de uluslararası bir merkez olarak çalışıyoruz. Moldova, Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan ve Ermenistan'dan gelerek tedavi gören hastalarımız var. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hep birlikte kutlayalım istedik. Bu anlamda bu işin profesyonelleri olan arkadaşlarla birlikte bir proje geliştirdik. Proje kapsamında çocuklara boyama faaliyeti yaptırıyoruz. Bu kahramanların grafiklerini boyarlarken, kostümleri giyen tırmanış ekibi binanın dışından çocukların bulunduğu kata geldi, bu onları çok heyecanlandırdı ve mutlu oldular. Çünkü boyama yaptıkları karakterleri bir anda karşılarında gördüler."



Doç. Dr. Ceyhun Bozkurt ise tedavi gören çocukların hepsinin birer kahraman olduğunu belirterek, "Kahramanlarımıza destek olmak ve daha fazla gülümseyen yüz görebilmek için herkesi kemik iliği bağışı yapmaya davet ediyoruz." dedi.