Süper Hafıza Tanısı Konan Kadın Hayatının Her Gününü Anımsayabiliyor

Avustralya'da yaşayan bir kadın eşine az rastlanan bir kondisyondan dolayı yaşadığı her günü hatırlayabiliyor. Bunun yanında ekstra olarak yazılmış bütün Harry Potter kitaplarını da cümlesi cümlesine ezberden okuyor.



Avustralya'nın Brisbane kentinde yaşayan Rebecca Sharrock'a, dünyada sadece 80 kişide görülen nadir bir durum olan Süper Otobiyografik Hafıza (HSAM) tanısı kondu. Bu tanıya göre Sharrock, bugüne kadar geçirdiği en küçük ve önemsiz bir anı bile hatırlayabiliyor. Bugüne kadar gördüğü her rüyayı detaylı bir şekilde anlatabilen ve sadece doğduğu gün haricindeki bütün doğum günlerini anlatabilen Sharrock, anları o kadar detaylı hatırlıyor ki çocukluğunda geçirdiği bir yaralanmanın acısı, anısını anlatırken hissedilebiliyor.



Çocukken, Harry Potter kitapları okuyan ve hepsini rahatlamak için ezberleyen Sharrock, istediği takdirde bütün kitapları cümlesi cümlesine okuyabiliyor.



Bazen de güzel bir şey gibi gözüken bu özellik, Sharrock için dezavantaja dönüşebiliyor. Öğrenme konusunda zaman zaman güçlükler çeken kadın, anılarıyla baş etmekte zorlanıyor.



Avustralyalı kadın ayrıca anımsadığı hatıraların hangisinin pozitif ya da negatif olduğunu bilemediğinden- yaşadığı acıları da anımsayabiliyor ve bu onun için bazı anlarda gerçekten zorlayıcı oluyor.



Kaliforniya Üniversitesi araştırmacılarından yardım alan Sharrock, beynindeki özel durumla ilgili yapılan çalışmalarla geleceğe ışık tutmak istiyor.