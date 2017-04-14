Süper Emeklilik Talebi!

Fenerbahçe bu sezon ligde şampiyonluk yarışından erken koptu, iddialı olduğu Avrupa Ligi'ne ise Krasnodar karşısında son 32 turunda veda etti. Sarı-Lacivertliler, kötü geçen sezonu Türkiye Kupası'nı kazanıp, Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinde 3 puanı alarak kapatarak kendilerini affettirmek istiyor. Bu sezonun Dick Advocaat için de ayrı bir önemi var. Hollandalı çalıştırıcı, 1987 yılında başladığı teknikdirektörlük kariyerine sezon sonunda noktayı koyacak.



"KENDİMİZİ AFFETTİRELİM"



Advocaat, takımla yaptığı son toplantıda bunun altını çizdi. 69 yaşındaki çalıştırıcı, "Kupayı ve derbileri kazanmak, kötü geçirdiğimiz sezonda taraftara ve camiaya kendimizi affettirmek açısından önemli. Bunu başarırsak, beni de kariyerimdeki son sezonumda zaferlerle emekli etmiş olursunuz. Kariyerimde güzel günlerim de oldu sıkıntılı anlarım da... Burada belki hedeflediklerimizi başaramadık ancak hâlâ yapabileceğimiz güzel şeyler var" ifadelerini kullandı.



Kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal da Advocaat'ın bu sözlerine hak vererek, Türkiye Kupasını ve derbileri kazanmanın kendileri için artık bir zorunluluk olduğunu dile getirdi.



(Fanatik)