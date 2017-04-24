Süper Bir Fikrim Var'da Başvurular Başladı
Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun düzenlediği ‘Süper Bir Fikrim Var’ adlı ödüllü proje yarışmasının başvuruları başladı.
Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun düzenlediği 'Süper Bir Fikrim Var' adlı ödüllü proje yarışmasının başvuruları başladı.
Öğrencilere araştırma ve buluş yapma heyecanı aşılamayı maçlayan yarışmanın başvuruları 8 Mayıs'ta sona erecek.
Üniversiteye kayıtlı tüm öğrencilerin başvurabileceği yarışmada dereceye giren öğrencilere sürpriz hediyeler verilecek. - AMASYA