Süper Amatör Lig Play-off Maçında Arbede

Süper Amatör Ligi Play-off'un son karşılaşmasında Korkuteli Belediyespor, Kestel Spor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonunda her iki takımın sporcuları arasında yaşanan arbedeye polis ve jandarma müdahale etti. Maçın ardından sahadan ayrılan Kestel Sporlu taraftarları taşıyan üç otobüsten biri ilçe çıkışında bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Olayda iki taraftar, polis müdahalesi sırasında sıkılan biber gazından fenalaşıp Korkuteli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselme yolunda büyük önem taşıyan Play-off müsabakalarının son maçında Korkuteli Belediyespor ile Kestel spor ile 100. Yıl Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı. Korkuteli Belediyespor, Kestel Spor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın 45+3'üncü dakikasında Hüsnü ile 1-0 öne geçen Korkuteli Belediyespor, karşılaşanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının 60. dakikasında Ali Kıbıç Korkuteli Belediyespor'un 2. golünü atarak durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın 70 ve 73. dakikalarında Kestel Spor Pola'ın attığı goller ile durumu 2-2'e getirse de Karşılaşmada başka gol olmayınca Karşılaşma 2-2 berabere tamamladı.



Korkuteli Belediyespor Play-off'ları 2. sırada bitirdiği için cumartesi günü Antalya'da Serik Belediyespor ile karşılaşacak. Korkuteli Belediyespor, önümüzdeki hafta Serik Belediyespor ile oynanacak maçtan galibiyet ile ayrılması durumunda BAL'a yükselecek.



Karşılaşmanın ardından her iki takım oyuncuları arasında arbede çıktı. Taraftarın da tribünden sahaya attığı pet şişeler sebebiyle futbolcular bir süre soyunma odasına giremedi. Maçın hakemi, olayların sonuçlanmasını bekledi. Yöneticilerin de araya girmesiyle olaylar yatıştırılmaya çalışıldı. Polis ve Jandarma olaya müdahale ederek arbedenin büyümesini önledi. Maçın ardından otobüse binerek sahadan ayrılan Kestel Spor taraftarını taşıyan otobüslerden biri ilçe çıkışında bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Çıkar arbedede Kestel Spor taraftarı iki kişi polisin sıktığı biber gazından fenalaştı. Korkuteli Devlet hastanesine kaldırıldı. Kestel Spor kulüp başkanı Levent Uğur, hastaneye kaldırılan taraftarı ziyaret edip bilgi aldı. - ANTALYA