Süper Amatör'de Düğüm Çözülüyor

DİKİLİ Çandarlıgücü'nün 4'te 4 yaparak 12 puanla liderliği garantileyip Bölgesel Amatör Lig (BAL) vizesini aldığı İzmir Süper Amatör Lig play off grubunda yarın oynanacak son maçların ardından 2. ve 3. sırayı alacak ekipler BAL'dan gelecek Aliağa Futbol ve Alaçatıspor'la play out oynama şansı yakalayacak.



Saat 16.00'da başlayacak 3 karşılaşmada Atatürk Stadı'nda Torbalıspor-İzmirspor, Atatürk Stadı 1 Nolu Yan Saha'da Bayındırspor-Bornova 1881, 2 Nolu Yan Saha'da ise Dikili Çandarlıgücü-Bornova Belediyespor kozlarını paylaşacak. Play-Out umudu süren 3 ekipten Torbalıspor, 9 puanla ikinci, Bornova 1881 6 puanla üçüncü, İzmirspor ise 6 puan ve averajla dördüncü sırada yer alıyor. İzmirspor, Torbalıspor'u 3 farkla yenmesi halinde adını play out'a yazdıracak. - İzmir