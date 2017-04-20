Sunucu Özlem Yıldız'dan Güzellik Tüyoları

Ünlü sunucu Özlem Yıldız, sanal alemde kadınlara güzellik tüyoları veriyor.



Ünlü sunucu Özlem Yıldız sanal alemde kadınlara güzellik tüyoları veriyor. Video paylaşım sitesi Youtube'dan izleyicilerine ulaşan Yıldız, çörek otu yağının faydaları ve bilinmeyenlerini paylaştı. Ünlü sunucu enerjik olmak adına doğal takviyelerin, daha güzel bir cilt, sağlıklı parlak saçlara ulaşmanın özel formülleri olan aromaterapi yağlarının ve bitki ve meyvelerin çaylarının binlerce yıldır kullanıldığını söyledi. Ünlü sunucu, Youtube kanalından paylaşımlarına devam edeceğini belirtti. - İSTANBUL