Sunucu Dr. Bülent Eryılmaz Süleymanpaşa Belediyesinin Konuğu Oldu

Halk TV'de yayınlanan Yerel Gündem programının sunucusu Dr. Bülent Eryılmaz, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın konuğu oldu.



Süleymanpaşa Belediyesi Tarihi Hizmet Binası'nda gerçekleşen görüşmede Başkan Eşkinat, Dr. Eryılmaz'a Süleymanpaşa Belediyesinin projeleri ve hizmetleri hakkında bilgiler verdi. Aynı zamanda Yerel Gündem programı için açıklamalarda da bulunan Eşkinat, Süleymanpaşa'da hayata geçirilen etkinliklerle ilgili detaylara değindi.



Her cumartesi saat 18.00'de yayınlanan Yerel Gündem programının önümüzdeki haftalarda yayınlanacak bölümünde Süleymanpaşa Belediyesinin hizmetlerine yer verileceği belirtildi. - TEKİRDAĞ