Sünnetçiler Mezarlığında İnceleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Serpil Çakır, Akhisar'a bağlı Sünnetçiler Mahallesi'nde şahıs arazisi olarak tespit edilen mezarlıkta incelemelerde bulundu.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Serpil Çakır, Akhisar'a bağlı Sünnetçiler Mahallesi mezarlığında incelemelerde bulundu. Daire Başkanı Çakır'a incelemeleri esnasında Bakım Onarım Şube Müdürü Gökhan Oğuz Kaya ve Planlama Şube Müdürü Melek Demirbaş eşlik etti. Sünnetçiler Mahalle Mezarlığı için vatandaşlardan bakım onarım çalışmaları gerçekleştirilmesi için talepler geldiğini belirten Daire Başkanı Serpil Çakır, yaptıkları çalışmalarla mezarlığın arazisinin şahsa ait olduğunun tespitini yaptıklarını söyledi. Daire Başkanı Çakır, "Şu anda mezarlığın bulunduğu alan şahıs arazisi. Eskiden vatandaşlarca bu alan gömü yapılmış. Bu nedenle bakım onarım çalışmaları gerçekleştiremiyoruz. Bu nedenle Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak arazinin varislerini bulduk. Varislerden muvafakat alınması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - MANİSA