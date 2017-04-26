"Sünnet-i Seniyye" Paneline Yoğun İlgi

Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen panele Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Kazım Özgür, Ab-ı Hayat Vakfı Elazığ Şube Başkanı Av. Ersin Eryılmaz, Elazığ Memur-Sen Şube Başkanı İbrahim Bahşi, Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Karaaslan, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başlayan panelde katılımcılara, Yrd.Doç. Dr. Ekrem Yücel tarafından "Sünnetin Bağlayıcılığı" ve Araştırmacı-yazar Abdulbaki Çağatay tarafından "Kur'an Dışı Vahiy" konuları anlatıldı.

Panelde bir konuşma gerçekleştiren Ab-ı Hayat Vakfı Elazığ Şube Başkanı Av. Erin Eryılmaz, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i doğru anlatmak için anlamak gerektiğini ve hatta onu anlamanın anlatmaktan bile daha önemli olduğuna dikkat çekti.

Bu kapsamda bir programı ilk defa gerçekleştirdiklerini belirten Eryılmaz, "Dinimizin özünü sizlere en doğru şekilde takdim etmek için gerçekleştirmiş olduğumuz bu programın devamını getirmeyi ve birçok etkinlik ile tekrar sizlerle buluşmayı planlıyoruz. Bizlere bu nezih ortamı sağlayan Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'a ve Elazığ Belediyesi çalışanlarına şahsım ve vakfım adına ayrıca teşekkür ediyorum"dedi.