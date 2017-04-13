Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Alan Adil Alan, "Suni Tohumlama ile Hayvan Irklarının Geliştirilmesi Projesi"nin önemine değinerek, "18 bin sperm aldık. Alınan spermler dünya sıralamasında 100'e giren boğaların spermleridir. Bizim yılda 18 bin hayvan dağıtmamız mümkün değil. Ama biz 1 yılda 18 bin hayvan tohumlayarak ırk ıslahını gerçekleştirebiliriz. Bu sayede ilimize çok ciddi bir ekonomik getiri sağlamayı hedefliyoruz" dedi.



GAP Bölge İdaresi ve İl Özel İdaresinin destekleriyle Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce "Suni Tohumlama ile Hayvan Irklarının Geliştirilmesi Projesi" bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Vali Abdullah Erin, kurumun konferans salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Adıyaman'ın son 15 yıllık hızlı gelişimle yol kat ettiğini belirtti.



Kentin küçük dokunuş ve katkılarla büyük gelişme ve ilerlemelerin sağlandığı bölgelerden biri olduğunu ifade eden Erin, Adıyaman'da sayılabilecek üç sektörün bulunduğunu belirtti.



Bu sektörlerden birinin hayvancılık olduğunu dile getiren Erin, şunları söyledi:



"Büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğumuzu her vesile ile söylüyor dile getiriyoruz. Ama turizmde en az faydalanan illerimizden biri olduğu gerçeği ile karşı karşıyayız. Tekstil sektörü geçmişte çok büyük gelişmeler kaydetmiş ama 2011'den sonra da duraksamaya giden durağanlaşan bir sektörümüz var. Bütün bu sektörlerden olağanın dışında bir hareket tarzına ihtiyacımız var."



Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan, proje kapsamında damızlık düve üretiminde hayvan ırkının geliştirilmesinin yanı sıra çalışmanın bir yıllık getirisinin 25 bin lira, toplam projenin bedelinin de 866 bin lira olduğunu söyledi.



Son dönemde Adıyaman'ın tarımda gelişmeler sağladığını anlatan Alan, projenin kamu eliyle ilk kez kentte yapıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Bu proje bizim için çok önemli çünkü 18 bin sperm aldık. Alınan spermler dünya sıralamasında 100'e giren boğaların spermleridir. Bizim yılda 18 bin hayvan dağıtmamız mümkün değil. Ama biz 1 yılda 18 bin hayvan tohumlayarak ırk ıslahını gerçekleştirebiliriz. Bu sayede ilimize çok ciddi bir ekonomik getiri sağlayabiliriz."



Suni tohumlamanın yanı sıra hayvanların kayıt altına alınması gerektiğini ifade eden Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Cemalettin Özden de ıslahın Türkiye'nin kalkınması anlamına geldiğini, suni tohumlamanın yanı sıra bunun yapıldığı hayvanların takibinin önemli olduğunu belirtti.



Toplantıya, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Halil Fırat, Salih Fırat, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez, AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Cemalettin Özden ve kurum müdürleri katıldı.