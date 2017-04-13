Suni Tohumlama ile Hayvan Irklarının Geliştirilmesi Projesi Tanıtıldı

Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından 'Suni tohumlama ile hayvan ırklarının geliştirilmesi projesinin' tanıtımı yapıldı.



Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Adıyaman Valisi Abdullah Erin, AK Parti Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Hanifi Erdem, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu, Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Cemalettin Özden, kurum müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı. İl Özel İdaresi ve GAP Bölge İdaresinin desteklediği Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından da hayata geçirilen projenin tanıtım toplantısında konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan, "Bu proje bizim için çok önemli bir projedir. 18 bin sperm aldık ve alınan spermlerin dünya sıralamasında 100'e giren boğaların spermleridir. Bizim yılda 18 bin hayvan dağıtmamız mümkün değil. Ama biz 1 yılda 18 bin hayvan tohumlayarak ırk ıslahını gerçekleştirebiliriz. Bu sayede ilimize çok ciddi bir ekonomik getiri sağlayabiliriz. Bizler bu konuda bizlere destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.



Daha sonra konuşan Adıyaman Valisi Abdullah Erin ise, "Adıyaman küçük dokunuşlar ve küçük katkılarla çok büyük gelişmelerin ilerlemelerin sağlandığı bölgelerden bir tanesidir. Adıyaman'da 3 tane sayılabilecek sektör var. Kümelenmenin sağlanabileceği ve desteklenmesi halinde diğer sektörlerin peşinden sürükleyebileceği nitelikte değerlendirebileceğimiz iki bilemedin üç sektörümüz var.



Bunlardan bir tanesi hayvancılıktır. Büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğumuzu her vesile ile söylüyoruz dile getiriyoruz. Ama turizm de en az faydalanan illerimizden bir tanesi olduğu gerçeği ile karşı karşıyayız. Tekstil sektörü geçmişte çok büyük gelişmeler kaydetmiş ama 2011'den sonra da duraksamaya giden durağanlaşan bir sektörümüz var. Bütün bu sektörlerden olağanın dışında bir hareket tarzına ihtiyacımız var. Bizler bu tanıtımını yapacağımız projenin hayırlara vesile olmasını dileyerek emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" cümlelerini kullandı.



Daha sonra konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ise, "Biz AK Parti hükumeti olarak şuana kadar hem tarımsal olarak hem de diğer alanlarda hizmetler yapmaya çalışıyoruz. Adıyaman'da da şuana kadar birçok hizmet gerçekleşmiştir.



Bu sene biz burada sert kabuklu meyveleri tesisini kuruyoruz onun haricinde de suni tohumlama merkezi yapıyoruz. Biz bugün suni tohumlamanın projesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bundan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımı Binali Yıldırım'a ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



AK Parti Adıyaman Milletvekili Salih Fırat ise, "Bu proje gerçekten ciddi ve önemli bir projedir. Biz Türkiye'de özellikle hayvancılık konusunda biraz sıkıntıdayız. Hem doğan buzağıların kaybı açısından hem de et ve süt verimliliği açısından ırkı geliştirmemişiz. Bizler bu projelerle birlikte Adıyaman'da ve Türkiye'de hayvan sayımızı artıracağız hem doğan buzağılarımızın sağlığını koruma amacıyla veteriner hekimlerimizin desteğini de alarak bu projeyi geliştireceğiz. Gerek sütte gerek ette verimliliği artırarak bu sıkıntımızı gidereceğiz" ifadelerini kullandı.



Yapılan konuşmaların ve tanıtımların ardından katılımcılara sabah kahvaltısı ikram edildi. - ADIYAMAN