Sungurlu'nun Kızılay Dedesi Vefat Etti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde "Kızılay Dede" olarak tanınan Kızılay Şube eski Başkanı İhsan Özsaray hayatını kaybetti.



Sungurlu'da 22 yıl Kızılay Şube Başkanlığı görevi yaptıktan sonra 2011 yılında sağlık problemleri nedeniyle istifa eden Özsaray, bugün tedavi gördüğü Sungurlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.



İhsan Özsaray, şube başkanlığı boyunca ilçede düzenledikleri kan bağışı kampanyalarının yanı sıra ihtiyaç sahibi öğrenci ve vatandaşlara da yardımda bulunuyordu. - ÇORUM