Sungurlu Myo Öğrencileri Samsun'u Gezdi

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı öğrencileri, ülkemiz ticaret ve ekonomisinde önemli yeri olan Samsun serbest bölgesini ile Samsun Liman Başkanlığını incelediler.



Samsun serbest bölge Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Dalgın, Sungurlu Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı öğrencilerine serbest bölgeyi gezdirerek, serbest bölgelerde gümrüksüz ithalat, serbest bölgede faaliyet gösteren firmalara sağlanan avantajlar gibi konularda bilgilendirme yaptı.



Sungurlu Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret programı öğrencileri gezinin ikinci kısmında Samsun Limanı incelediler. SamsunPort operasyon sorumlusu İbrahim Özkayalar ve CEYNAK Lojistik firmasından Erhan Yıldırım, öğrencilere limanda sürdürülen depolama, gemilere yapılan yükleme ve boşaltma gibi faaliyetler hakkında bilgi vererek limanı gezdirdi.



Teknik geziye katılan öğrenciler, aldıkları teorik eğitimin uygulamadaki karşılığını yerinde görmek amacıyla düzenlenen bu faaliyetin kendileri için çok yararlı olduğunu ifade ederek, desteklerinden dolayı Hitit Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a, Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif ve Dış Ticaret Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nurcan Süklüm'e teşekkür ettiler. - ÇORUM