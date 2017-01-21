Sungurlu Myo Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karaçif;

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu (MYO) için yapılan Kampüs'ün 2017-2018 eğitim-öğretim yılında hizmete gireceğini ifade eden Meslek Yüksek Okul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, "Okulumuzun ve ilçemizin gelişmesi ve büyümesi için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.



Sungurlu MYO kampusun son durumu hakkında bilgi veren Okul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif,"Eğitime açıldıktan sonra okulumuzda farklı değişmeler gelişmeler oldu, Yüksek okulumuz da öğrenci sayımız yüksek seviyelere ulaştı. Aralık 2011'de göreve geldiğimde öğrenci sayımız 670 civarındaydı. Bu yıl öğrenci sayımız 1200 oldu. Tabi göreve geldiğimizden bu yana sürekli öğrenci, bölüm ve program sayılarımızda artış oldu. Yeni bölümler açtık, ilk açtığımız bölümüz Tıbbı tanıtım ve pazarlama programımız oldu. Bu programa öğrenci aldık, daha sonrasında dış ticaret ve Çocuk gelişimi programına öğrenci aldık. Bu yılda ilk defa fizyoterapi programını açtık ve öğrenci aldık. Açılan bölüm ve programlarımız tercih edilen istihdam odaklı bölüm ve programlardır. Fizyoterapi tabi ki farklı bir bölüm öğrencilerin uygulama yapması gerekiyor. Bu konuda rektörlüğümüze iki farklı proje sunduk. Bu bölümün ihtiyacı olan elektroterapi cihazı gibi tıbbı cihazları da temin ettik. Öğrencilerimiz dersler de aldıkları teorik eğitimi aynı zaman da uygulama imkanı bulmuş oldular. Bölümümüze üç tane fizyoterapist öğretim görevlisi aldık. Alanında yetkili ve donanımlı öğretim elamanlarımızla programda çalışmalarımız devam ediyor."şeklinde konuştu.



MYOl Müdürü Karacif, "Göreve geldiğimiz zaman da okulumuz da 5-6 personelimiz vardı. Daha çok Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenlerimizin desteği ile eğitim veriliyordu. Şuan okulumzda 21 öğretim elamanı görev yapıyor. Bu arkadaşlarımız sadece ders vermiyor araştırma çalışmalarında bulunuyorlar. Çeşitli uluslararası konferanslara katılıyorlar. Okulumuzda kaliteli bir akademik kadronun olması öğrencilerimizin yetişmesi ve mezunların niteliği anlamında bizim için oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



" Kampus okulumuzun gelişip büyümesine vesile olacak"



Sungurlu MYO'da 2011 yılında kampus çalışmalarına başladıklarını hatırlatan Okul müdürü Karaçif, Kampus için öncelikle yer tahsis işlemleri yapıldı. Belediye ve Kaymakamlığa ait yerlerde 27 Haziran 2014'te temeli atılan kampusumuzda son aşamaya gelmiş durumdayız. Birinci etap kampüs çalışmaları tamamen devletimizin desteği ile gidiyor. Birinci etap çalışmalarında yönetim ofisleri ve derslikleri kapsayan ana binamız, yemekhane, kantin binamız, enerji merkezi, alt yapı ve çevre düzenleme işini kapsıyor. Hedefimiz bu yıl bu binaya taşınmak 2017-2018 eğitim-öğretim yılına yeni kampüsümüz de başlamak istiyoruz. Bu Kampüs benim için büyük bir hayal ve hedefti. böylesi büyük bir kampüse kavuşulması, sosyal donatıları içerisinde yurtları olan güzel bir kampüs havasını başardık. Bu Üniversitemiz rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ın büyük destekleri ve özverisi ile gerçekleşti. Kampüs Yüksek Okulumuzun gelişimi ve büyümesine katkı sağlayacak. Açamadığımız yeni bölümleri orada açmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.



"300 kişilik yurt inşaatı başladı"



Sungurlu MYO Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, "Kredi Yurtlar Kurumu tarafından incemizde yaptılan 300 kişilik yurt binasının temeli atıldı. İnşallah kısa bir süre sonra yurt binası tamamlandığı zaman da öğrencilerimizin barınma problemi biraz daha rahatlamış olacaktır. Öğrencilerin tercih konusun da daha avantajlı ilçe olacağız. Kampüs büyük bir yatırım, iş adamlarımız ve sivil toplum örgütlerimiz bu işin içerisinde onlarında bir destek çalışmaları devam ediyor. Özellikle ilçemizin ihtiyacı olan büyük bir konferans salonu planladık. 450 kişilik hem kendi öğrencilerimiz için hem de ilçemizin faydalanacağı modern bir konferans salonu olacaktır." dedi. - ÇORUM