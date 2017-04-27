Sungurlu'daki Şüpheli Ölüm Olayında 1 Tutuklama

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir gencin evde ölü bulunması ile ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Akçay Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ö.K. (29) isimli genç babası tarafından evinde ölü bulunmuş, soruşturmayı derinleştiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay anında Ö.K. ile evde bulunduğu tespit edilen F.S.,M.E ve O.T. isimli şahısları gözaltına almıştı. Uyuşturucu madde kullandıklarını ve bir süre sonra Ö.K.'nın baygınlık geçirmesi üzerine evden ayrıldıklarını itiraf eden zanlılar, "uyuşturucu madde temini, kullanımı ve kasten adam öldürme" suçlarından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilmişlerdi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan O.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.S. ve M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇORUM