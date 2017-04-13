Sungurlu'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Erkan Aydın'ın kullandığı 06 KPN 76 plakalı otomobil, Sungurlu-Çorum karayolu Taşköprü Kavşağı'nda, Muhteşem Karaman idaresindeki 19 SB 921 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan Karaman'ın aracı, seyir halindeki İsmail Uzun yönetimindeki 06 E 1775 plakalı otomobile çarptı.



Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralanan Gülsena, Havva, Öykü ve Elif Aydın, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, temizlik çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.