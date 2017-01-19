Sungurlu'da Yangın

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre Örnekevler Mahallesi Küçük Polatlı yolu üzerinde bulunan Ömer Yeniçeri'ya ait evde gece bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ev sahibinin itfaiyeye haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına aldı.



Yangın sonucu evde maddi hasar meydana geldi. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz'da yangını haber alır almaz olay yerine giderek konu hakkında bilgi alarak söndürme çalışmaları izledi - ÇORUM