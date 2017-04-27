Sungurlu'da Şüpheli Ölüm Olayı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 23 Nisan tarihinde meydana gelen şüpheli ölüm olayı ile ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi Adliyeye sevk edildi.



Akçay Mahallesinde meydana gelen olayda Ö.K.(29) isimli genç babası tarafından evinde ölü bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay anında Ö.K. ile aynı evde bulunduğu tespit edilen F.S.,M.E ve O.T. isimli şahısları ifadeleri alınmak üzere gözaltına aldı. Olay anında evde beraber uyuşturucu madde kullandıklarını ve bir süre sonra Ö.K.'nın baygınlık geçirmesi üzerine evden ayrıldıklarının itiraf eden F.S., M.E. ve O.T isimli şahıslar uyuşturucu madde temini, kullanımı ve kasten adam öldürme suçlarından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildiler.



Ailesinin iki gündür haber alamadığı Ö.K.'nın yaşadığı evine bakmaya gelen babası ve bir yakını kapının açılmaması üzerine şüphelenerek çilingir yardımıyla girdikleri evde oğlunun cansız bedeniyle karşılaştılar. Oğlunu hareketsiz yatarak bulan baba hemen durumu polis ve 112 acil servise bildirdiler. Eve gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Ö.K.'nın öldüğünü tespit etti. Ö.K.'nın cansız bedeni Sungurlu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. - ÇORUM