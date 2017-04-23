Sungurlu'da Şüpheli Ölüm

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yalnız yaşayan Ö.G. (29) isimli şahıs, evinde ölü bulundu.



Edinilen bilgiye göre, ailesinin iki gündür haber alamadığı Ö.G.'nin yaşadığı evine bakmaya gelen annesi ve bir yakını, kapının açılmaması üzerine şüphelenerek yedek anahtarla girdikleri evde talihsiz gencin cansız bedeniyle karşılaştılar. Anne ve yakını hemen durumu polise ve 112 acil servise bildirdiler. Eve gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Ö.G.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.



Ö.G.'nin cansız bedeni Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM