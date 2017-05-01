Sungurlu'da Ön Tekeri Çıkan Traktör Devrildi: 2 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Başpınar Mahallesi Karadereli Sokak'ta Hasan Hüseyin Aykun yönetimindeki 19 SF 800 plakalı traktör, sol ön tekerinin yerinden çıkması sonucu devrildi. Kazada traktör sürücüsü Hasan Hüseyin Aykun ile traktörde yolcu olarak bulunan Medine Aykun devrilen traktörden düşerek yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM