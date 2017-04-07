Sungurlu'da Masa Tenisi Turnuvası

Sungurlu Kaymakamlığı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası oynanan final müsabakaları ile sona erdi.



Mahmut Atalay Kapalı Spor Salonu'nda erkeklerde 42, kadınlarda 7 sporcunun katıldığı turnuvada, bayanlarda birinci Şeyma Kaya, ikinci Aslı Top ve üçüncü Elif Duygu Özer olurken, erkeklerde ise birinci Mehmet Ali Cırıl, ikinci Kubilay Karacif ve üçüncü Kadir Ülger oldu.



Turnuvada dereceye giren sporculara kupalarını ve katılım belgeleri İlçe Kaymakamı Mitat Gözen, Emniyet Müdürü Uğur Çalışkan, Ak Parti Sungurlu İlçe Başkanı İlyas Özkan, İlçe Spor Müdürü Halil Yurt tarafından verildi. - ÇORUM