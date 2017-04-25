Sungurlu'da Hayır Kermesi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Rehber derneği, ihtiyaç sahibi aileler ve öğrenciler yararına kermes düzenledi.



Halkın yoğun ilgi gösterdiği kermesten elde edilecek gelirin tamamının ihtiyaç sahibi aileler ile ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kullanılacağı belirtildi.



Dernek temsilcileri, "Zenginden alıp fakire verme, fakir ile zengin arasında köprü olma mefhumlarının şuan gerçekleştiği bir yerde bulunuyoruz. Allah'a hamdolsun ki, bizlere böyle bir fırsat nasip etti. Duyarlı halkımızın kermese ilgisi çok yoğun oldu. Kitap, çeyizlik ve zücaciye ürünlerinin yanı sıra yemek ve kek, pasta ve tatlı çeşitleri de kermesimizde bulunmaktadır." dediler. - ÇORUM