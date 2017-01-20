Sungurlu'da 9 Bin 662 Öğrenci Karne Aldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve orta öğretimde 9 bin 662 öğrenci karne heyecanı yaşadı.



Sungurlu genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve orta öğretimde eğitim gören 9 bin 662 öğrenci ve 632 öğretmen 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk döneminin bugün sona ermesiyle 16 günlük tatile girdi. 16 gün sürecek olan tatil 06 Şubat Pazartesi günü okulların açılması ile son bulacak.



Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin karne heyecanına Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen ve Milli Eğitim Müdürü vekili Yılmaz Karaalp ortak oldu. - ÇORUM