Sungurlu'da 6 Köyde Tüm Oylar 'Evet' Çıktı

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı 6 köyde, dün gerçekleşen halk oylamasında tüm oylar 'evet' olarak çıktı.



16 Nisan anayasa değişikliği oylamasında, ilçeye bağlı Asayiş, Bağcılı, Göller, Ortaköy, Yeşilyurt ve Yukarıbeşpınar köylerinde kullanılan tüm oylar 'evet' olarak çıktı. 16 seçmenin kayıtlı olduğu Asayiş köyünde sandığa giden 12 vatandaşın hepsi tercihini 'evet' olarak kullandı. 44 seçmenin kayıtlı olduğu Bağcılı köyünde sandığa giden 41 vatandaşın hepsi tercihini 'evet' olarak kullandı. 16 seçmenin kayıtlı olduğu Asayiş köyünde sandığa giden 12 vatandaşın hepsi tercihini 'evet' olarak kullandı. 51 seçmenin kayıtlı olduğu Göller köyünde sandığa giden 50 vatandaşın hepsi tercihini 'evet' olarak kullandı. 109 seçmenin kayıtlı olduğu Ortaköy köyünde sandığa giden 96 vatandaşın hepsi tercihini 'evet' olarak kullandı. 29 seçmenin kayıtlı olduğu Yeşilyurt köyünde sandığa giden 29 vatandaşın hepsi tercihini 'evet' olarak kullandı. 33 seçmenin kayıtlı olduğu Asayiş köyünde sandığa giden 30 vatandaşın hepsi tercihini 'evet' olarak kullanırken, 1 oyda geçersiz sayıldı. - ÇORUM