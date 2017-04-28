Sungurlu Belediyesi'nden Şehitler İçin Yemek

Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından, 18 Nisan 2017 tarihinde Tunceli'de meydana gelen helikopter kazasında Şehit olan J. Asb. Kd. Çvş. Yavuz Selim Karaman ve tüm şehitler anısına yemek ve Kuran-ı Kerim tilaveti programı düzenlendi.



Kapalı pazar alanında düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı programda yemek dağıtımından önce Kuran-ı Kerim tilaveti okundu ve dualar edildi.



Programa Kaymakam Mitat Gözen, Garnizon Komutanı Üsteğmen Osman Polat, Belediye Başkan Vekili Mustafa Kurbüz, Başkan yardımcıları Ahmet Yılmaz, Bahri Sezen ve Sefa Karslı, AK Parti İlçe Başkanı İlyas Özkan, MHP İlçe Başkanı Yasin Şahin, Şehit ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı İdris Yazdıç ve yönetim kurulu üyeleri, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Alaittin Akel, Ziraat Odası Başkanı Dursun Karaderili, Ticaret Borsası Başkanı Halim Karaçil, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Osman Aşutoğlu, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hacı Karatekin, Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Hakkı Vargeloğlu, Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Erdal Kolaylı, Terziler ve Berberler Odası Başkanı Mutlu Karslı, köy ve mahalle muhtarları ve binlerce vatandaş katıldı. - ÇORUM