Sungurlu Belediyesi Araçları Bayraklarla Donatıldı

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in talimatıyla Tunceli' de meydana gelen helikopter kazasında Şehit olan J. Asb. Kd. Çvş. Yavuz Selim Karaman ve 11 şehit için belediyenin tüm araçlarına Türk bayrağı taktırıldı.



Başkan Şahiner konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Acımız çok büyük. Acımızı yüreğimizde hissettiğimizi göstermek istiyoruz. Bu giden kardeşlerimizi geri getirmez ama onlarla bir olduğumuzu göstermek istedik" dedi.



Başkan Şahiner, "Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken, başta ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyorum" diye konuştu. - ÇORUM