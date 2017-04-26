Sunexpress'ten Antalya ve İzmir Turizmine Can Suyu

SunExpress, Antalya ve İzmir'i 28 Nisan ile 1 Mayıs arasında, yerel otoritelerle beraber, son dakika satışlarında uzman Alman tur operatörüne ve seyahat acentesine tanıtacak.



Türk Havayolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Antalya ve İzmir turizmine katkı sağlamak ve canlandırmak için Almanya'dan 44 tur operatörü ve seyahat acentesini getiriyor. SunExpress, Antalya ve İzmir'i 28 Nisan ile 1 Mayıs arasında, yerel otoritelerle beraber, son dakika satışlarında uzman Alman tur operatörüne ve seyahat acentesine tanıtacak. Türk turizmine her zaman destek verdiklerini belirten SunExpress Genel Müdürü Jens Bischof, "Kurulduğu günden bu yana merkezimiz Antalya. Biz Antalya ile büyüdük. Bugün geldiğimiz noktada ise, hem Akdeniz hem de Ege Bölgesine tarifeli seferlerle en fazla turist getiren havayolu şirketiyiz. Antalya'dan 27'si Avrupa'da, 10'u iç hatta olmak üzere 37 noktaya, hafta 668 uçuş gerçekleştiriyoruz. İzmir'den ise 26'sı Avrupa'da ve 13'ü iç hatta olmak üzere toplam 39 noktaya, hafta 490 uçuş gerçekleştiriyoruz" dedi.



"Turizm bizim ana iş kolumuz. Avrupa'da, Türkiye'de de hem fiyat hem de kalite olarak en iyi değerde hizmet veren leisure (tatil) havayoluyuz," diyen Bischof, "kuruluşumuzdan bu yana, yani 27 yıldır süre gelen bir uzmanlığımız var. Bu çerçevede, yalnızca bu yıl Avrupa'daki 5 binin üzerinde tur operatörü ve seyahat acentesine, roadshowlarla, katalog sunumlarıyla başta Antalya'yı olmak üzere Akdeniz ve Ege bölgesini tanıtmak için çalışma yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Proje ortaklarımızla beraber, yaklaşık 700 tur operatörünü, seyahat acentesini Türkiye'ye davet ettik. Gruplar halinde önce Antalya'ya sonra da İzmir'de ağırlayacağız" şeklinde konuştu.



Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle Türk turizminin etkilendiğini belirten Bischof, "Her zaman çok daha önceden dolan oteller bu yıl istedikleri talebi maalesef bulamadılar. Türkiye'ye uçan diğer rakiplerimiz kapasitelerini azalttılar ya da uçuşlarını iptal etiler. Ancak biz, tüm bunların aksine, Türkiye'ye olan inancımızı doğrultusunda kapasitemizi düşürmedik, artırdık. SunExpress olarak, son dakika satışlarıyla, bu yıl beklentileri tam karşılamasa da, bir toparlanma bekliyoruz. Zaten, proje ortaklarımız ile beraber Antalya ve İzmir'e getireceğimiz misafirlerimiz son dakika satışlarında uzmanlaşmış tur operatörleri ve seyahat acenteleri" dedi. - ANTALYA