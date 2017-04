Sunexpress'ten Antalya Turizmine Destek

TÜRK Havayolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Antalya turizmine katkı sağlamak ve canlandırmak için Almanya'dan 44 tur operatörü ve seyahat acentesini Antalya'ya getiriyor.



Antalya'yı tarifeli seferlerle hem yurt dışında hem yurt içinde pek çok noktaya bağlayan SunExpress, Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) işbirliğinde, son dakika satışı konusunda uzman 44 tur operatörü ve seyahat acentesine 28- 29 Nisan'da Antalya'yı tanıtacak.



Antalya ve Antalya turizmi için gereken her türlü desteği her zaman verdiklerini belirten SunExpress Genel Müdürü Jens Bischof, "Kurulduğu günden bu yana merkezimiz Antalya. Biz Antalya ile büyüdük. Bugün geldiğimiz noktada ise hem Akdeniz hem de Ege Bölgesine tarifeli seferlerle en fazla turist getiren havayolu şirketiyiz. Antalya'dan 27'si Avrupa'da, 10'u iç hatta olmak üzere 37 noktaya, haftada 668 uçuş gerçekleştiriyoruz" dedi.



"Turizm bizim ana iş kolumuz. Avrupa'da da, Türkiye'de de hem fiyat hem de kalite olarak en iyi değerde hizmet veren tatil havayoluyuz" diyen Bischof şöyle konuştu:



"SunExpress'in kuruluşundan bu yana, yani 27 yıldır süre gelen bir uzmanlığı var. Bu çerçevede, yalnızca bu yıl Avrupa'daki 5 binin üzerinde tur operatörü ve seyahat acentesine, roadshowlarla, katalog sunumlarıyla başta Antalya'yı olmak üzere Akdeniz ve Ege bölgesini tanıtmak için çalışma yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Proje ortaklarımızla beraber, yaklaşık 700 tur operatörünü, seyahat acentesini Türkiye'ye davet ettik. Gruplar halinde önce Antalya'ya sonra da İzmir'de ağırlayacağız."



Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle Türk turizminin etkilendiğini belirten Bischof, "Her zaman çok daha önceden dolan oteller bu yıl istedikleri talebi maalesef bulamadılar. Türkiye'ye uçan diğer rakiplerimiz kapasitelerini azalttılar ya da uçuşlarını iptal etiler. Ancak biz, tüm bunların aksine, Türkiye'ye olan inancımızı doğrultusunda kapasitemizi düşürmedik, artırdık. SunExpress olarak, son dakika satışlarıyla, bu yıl beklentileri tam karşılamasa da, bir toparlanma bekliyoruz. Zaten, proje ortaklarımız ile beraber Antalya'ya getireceğimiz misafirlerimiz son dakika satışlarında uzmanlaşmış tur operatörleri ve seyahat acenteleri" şeklinde konuştu.



Bischof, başta Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, Rixos Downtown, Antalya Aquarium, ve Submarine Turkey'ye bu organizasyona verdikleri destek için teşekkür etti.