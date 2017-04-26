Sunexpress Almanya'dan Tur Operatörü ve Acenteleri Getiriyor

Türk Havayolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Antalya ve İzmir turizmine katkı sağlamak ve canlandırmak için Almanya'dan 44 tur operatörü ve seyahat acentesini Antalya'ya ve İzmir'e getirerek son dakika satışlarında uzman Alman tur operatörüne ve seyahat acentesine tanıtacak.



SunExpress Genel Müdürü Jens Bischof, yaptığı açıklamada, SunExpress'in kurulduğu günden bu yana merkezinin Antalya olduğunu ve şirketin Antalya ile büyüdüğünü hatırlattı. Bugün gelinen noktada hem Akdeniz hem de Ege Bölgesine tarifeli seferlerle en fazla turist getiren havayolu şirketi olduklarını vurgulayan Bischof, Antalya ve İzmir'i 28 Nisan ile 1 Mayıs arasında, yerel otoritelerle beraber, son dakika satışlarında uzman Alman tur operatörüne ve seyahat acentesine tanıtacaklarını belirtti ve ekledi:



"Turizm bizim ana iş kolumuz. Avrupa'da, Türkiye'de de hem fiyat hem de kalite olarak en iyi değerde hizmet veren tatil havayoluyuz. SunExpress'in kuruluşundan bu yana, yani 27 yıldır süre gelen bir uzmanlığı var. Bu çerçevede, yalnızca bu yıl Avrupa'daki 5 binin üzerinde tur operatörü ve seyahat acentesine, roadshowlarla, katalog sunumlarıyla başta Antalya'yı olmak üzere Akdeniz ve Ege bölgesini tanıtmak için çalışma yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Proje ortaklarımızla beraber, yaklaşık 700 tur operatörünü, seyahat acentesini Türkiye'ye davet ettik. Gruplar halinde önce Antalya'ya sonra da İzmir'de ağırlayacağız."



Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle Türk turizminin etkilendiğini belirten Bischof, "Her zaman çok daha önceden dolan oteller bu yıl istedikleri talebi maalesef bulamadılar. Türkiye'ye uçan diğer rakiplerimiz kapasitelerini azalttılar ya da uçuşlarını iptal etiler. Ancak biz, tüm bunların aksine, Türkiye'ye olan inancımızı doğrultusunda kapasitemizi düşürmedik, artırdık. SunExpress olarak, son dakika satışlarıyla, bu yıl beklentileri tam karşılamasa da, bir toparlanma bekliyoruz. Zaten, proje ortaklarımız ile beraber Antalya ve İzmir'e getireceğimiz misafirlerimiz son dakika satışlarında uzmanlaşmış tur operatörleri ve seyahat acenteleri" dedi.



Bischof, başta Antalya ve İzmir Valilikleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, ETİK ve AKTOB olmak üzere bu organizasyona destek veren bütün kurumlara teşekkür etti. - İstanbul