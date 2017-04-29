Sunderland Küme Düştü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland, konuk ettiği Bournemoth'a 1-0 yenilerek bir alt lige düştü.



Premier Lig'in 35. haftasında oynanan müsabakada Bournemouth'a 3 puanı getiren golü 88. dakikada Joshua King kaydetti.



Bu sezon oynadığı 34 maçın sadece 5'ini kazanabilen Sunderland, 21 puan toplayabildi. Sahadan 6 kez berabere ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, 23 defa ise rakiplerine mağlup oldu.



İskoç David Moyes'un teknik direktörlüğünü yaptığı, Fenerbahçe'de forma giyen Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'in bonservisini de elinde bulunduran Sunderland, 10 yıl aradan sonra Premier Lig'e veda etti.