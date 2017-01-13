Sunderland'den Fenerbahçeli Lens'e Tepki! 'Utanç Verici!'

FutbolArena Dış Haberler - Fenerbahçe'de sezon başında Dick Advocaat'ın isteği üzerine Sunderland'den kiralanan ve sergilediği performansla hem Fenerbahçe taraftarlarının, hem de spor kamuoyunun takdirini kazanan Jeremain Lens, Antalya'da kampında oynanan hazırlık maçlarının ardından kendisine yöneltilen, "Fenerbahçe'de kalacak mısın?" sorusuna kalmak istediğini söyledi.



Diğer tarafta Partizani Tiran maçı sonrası basın mensuplarının ""Sunderland küme düşerse sözleşmende ayrılma opsiyonu var mı?" sorusuna, "Sözleşmem ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Ama dediğiniz gibi bir şey varsa birçok şey daha kolay olacaktır." diye yanıt veren yıldız futbolcunun bu sözleri Sunderland'in teknik direktörü David Moyes'ı oldukça kızdırdı.



Fenerbahçe Jeremain Lens'in bonservisini alacak mı?



Sezon başında sarı lacivertli takıma kiralık olarak gelen ve performansıyla beğeni kazanan Lens'in bonservisini almak isteyen Fenerbahçe yönetimi bir yandan çalışmalarını sürdürürken, diğer tarafta Lens'in Partizani Tiran maçı sonrası söyledikleri Sunderland cephesini kızdırdı.



Sunderland'in menajeri David Moyes, Lens'in sözleri hakkında, "Utanç verici ve saygısızca! Eğer gerçekten bunları söylediyse çok yazık ve utanç verici! Burada beraber oynadığı takım arkadaşları her hafta dar kadroyla maçlara çıkarak ligde kalma mücadelesi veriyor. Eğer bu sözleri doğruysa geri dönmesi çok zor. Sözleşmesinde opsiyon yok, yazın geri dönecek." ifadelerini kullandı.



"ADVOCAAT İLE ÇALIŞMAK İSTEDİ"



Lens'le ile çok fazla vakit geçirmediğini de dile getiren David Moyes, "Onunla çok fazla vakit geçiremedim. Geçen sezon çok fazla süre alamamıştı. Fenerbahçe'den teklif geldiğinde tekrar Advocaat ile çalışmak istedi." diye konuştu.