Sunay Akın ve İlhan Şeşen, Aşk Şarkıları ve Öyküler programı ile 2 Mayıs'ta MEB Şura sahnesi'nde...



"MEB Şura sahnesi, aşkla dolu bir geceye tanıklık etmeye hazırlanıyor. Şair, yazar, tiyatrocu, araştırmacı ve ayrıntı ustası Sunay Akın, kendine has, şaşırtıcı üslubuyla anlatacağı etkileyici sevda öyküleri ve seslendireceği aşk şiirleriyle sahnede olacak. Akıcı diliyle seyirciyi içine çeken, kısacık bir performansa bile binlerce kitabın ışığını sığdıran Sunay Akın'a sahnede, aşk şarkılarının en sevilen yorumcularından İlhan Şeşen eşlik edecek. O gece Sunay Akın ve İlhan Şeşen sahnede aşka kelimelerden ve notalardan bir kostüm hazırlayacak. Bu özel konseri sakın kaçırmayın."



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Yenimahalle



Mekan : MEB Şura Salonu



Mekan Adresi : Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beşevler Kampüsü K Blok



Başlangıç Saati : 02.05.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 02.05.2017 22: 00: 00



Kategori : Sunay Akın & İlhan Şeşen



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır