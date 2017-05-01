Sunay Akın & İlhan Şeşen

Sunay Akın ve İlhan Şeşen, Aşk Şarkıları ve Öyküler programı ile 2 Mayıs'ta MEB Şura sahnesi'nde.

Sunay Akın & İlhan Şeşen

Sunay Akın ve İlhan Şeşen, Aşk Şarkıları ve Öyküler programı ile 2 Mayıs'ta MEB Şura sahnesi'nde...

"MEB Şura sahnesi, aşkla dolu bir geceye tanıklık etmeye hazırlanıyor. Şair, yazar, tiyatrocu, araştırmacı ve ayrıntı ustası Sunay Akın, kendine has, şaşırtıcı üslubuyla anlatacağı etkileyici sevda öyküleri ve seslendireceği aşk şiirleriyle sahnede olacak. Akıcı diliyle seyirciyi içine çeken, kısacık bir performansa bile binlerce kitabın ışığını sığdıran Sunay Akın'a sahnede, aşk şarkılarının en sevilen yorumcularından İlhan Şeşen eşlik edecek. O gece Sunay Akın ve İlhan Şeşen sahnede aşka kelimelerden ve notalardan bir kostüm hazırlayacak. Bu özel konseri sakın kaçırmayın."

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Yenimahalle

Mekan : MEB Şura Salonu

Mekan Adresi : Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beşevler Kampüsü K Blok

Başlangıç Saati : 02.05.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 02.05.2017 22: 00: 00

Kategori : Sunay Akın & İlhan Şeşen

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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