Sunay Akın ile Görçek

Sunay Akın, "Sunay Akın ile Görçek" ile 30 Nisan'da Mall of İstanbul Moi Sahnesi'nde sizlerle...Bu gösterisinde kağıt gemilerden emekli kaptanımız izleyicilerini seyir defterinin yeni sayfalarını okumaya davet ediyor.

Sunay Akın ile Görçek

Sunay Akın, "Sunay Akın ile Görçek" ile 30 Nisan'da Mall of İstanbul Moi Sahnesi'nde sizlerle...

Bu gösterisinde kağıt gemilerden emekli kaptanımız izleyicilerini  seyir defterinin yeni sayfalarını okumaya davet ediyor. Görçek'i izleyenler, birarada yaşama duygusunu bilginin üretilen ve yönetilen en büyük güç olduğu gerçeğinde kavrayacaklar. Haydi gel, iki saate iki bin kitabın ışığının sığdığı bu gösteride karanlığa taşınan ışığı sen de avuçlarında hisset.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Başakşehir

Mekan : Mall of İstanbul MOİ Sahne

Mekan Adresi : Mall of İstanbul AVM, Kat: 4

Başlangıç Saati : 30.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Sunay Akın ile Görçek

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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