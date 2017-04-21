Sunay Akın ile Görçek

Sunay Akın, "Sunay Akın ile Görçek" ile 21 Nisan'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sizlerle...Bu gösterisinde kağıt gemilerden emekli kaptanımız izleyicilerini seyir defterinin yeni sayfalarını okumaya davet ediyor.

Sunay Akın ile Görçek

Sunay Akın, "Sunay Akın ile Görçek" ile 21 Nisan'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sizlerle...

Bu gösterisinde kağıt gemilerden emekli kaptanımız izleyicilerini  seyir defterinin yeni sayfalarını okumaya davet ediyor. Görçek'i izleyenler, birarada yaşama duygusunu bilginin üretilen ve yönetilen en büyük güç olduğu gerçeğinde kavrayacaklar. Haydi gel, iki saate iki bin kitabın ışığının sığdığı bu gösteride karanlığa taşınan ışığı sen de avuçlarında hisset.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Trump Kültür ve Gösteri Merkezi

Mekan Adresi : Trump Towers

Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Sunay Akın ile Görçek

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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