Sunay Akın, "Sunay Akın ile Görçek" ile 21 Nisan'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sizlerle...



Bu gösterisinde kağıt gemilerden emekli kaptanımız izleyicilerini seyir defterinin yeni sayfalarını okumaya davet ediyor. Görçek'i izleyenler, birarada yaşama duygusunu bilginin üretilen ve yönetilen en büyük güç olduğu gerçeğinde kavrayacaklar. Haydi gel, iki saate iki bin kitabın ışığının sığdığı bu gösteride karanlığa taşınan ışığı sen de avuçlarında hisset.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Trump Kültür ve Gösteri Merkezi



Mekan Adresi : Trump Towers



Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Sunay Akın ile Görçek



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır