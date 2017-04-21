Sunay Akın ile Görçek
Sunay Akın, "Sunay Akın ile Görçek" ile 21 Nisan'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sizlerle...Bu gösterisinde kağıt gemilerden emekli kaptanımız izleyicilerini seyir defterinin yeni sayfalarını okumaya davet ediyor.
Sunay Akın, "Sunay Akın ile Görçek" ile 21 Nisan'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sizlerle...
Bu gösterisinde kağıt gemilerden emekli kaptanımız izleyicilerini seyir defterinin yeni sayfalarını okumaya davet ediyor. Görçek'i izleyenler, birarada yaşama duygusunu bilginin üretilen ve yönetilen en büyük güç olduğu gerçeğinde kavrayacaklar. Haydi gel, iki saate iki bin kitabın ışığının sığdığı bu gösteride karanlığa taşınan ışığı sen de avuçlarında hisset.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Trump Kültür ve Gösteri Merkezi
Mekan Adresi : Trump Towers
Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Sunay Akın ile Görçek
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io